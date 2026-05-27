Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл дату выхода мультсериала «Манюня». Анимационное шоу стартует уже 1 июня. Авторы также представили трейлер проекта.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Наринэ. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернётся в армянском городе Берд в 1970-х годах.

Главные роли озвучат звёзды франшизы Екатерина Темнова (Манюня), Карина Каграманян (Наринэ), Нонна Гришаева (Роза Иосифовна) и другие актёры. Режиссёром мультсериала выступил Виктор Лакисов — автор фильмов серии «Домовёнок Кузя».