Съёмки четвёртого сезона «Властелина колец: Кольца власти» стартуют в начале 2027 года

Издание The Hollywood Reporter раскрыло дату начала съёмок четвёртого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». По данным СМИ, полноценная работа над продолжением фэнтезийного шоу стартует в начале 2027 года.

Официально компания Amazon пока не раскрывала планы насчёт производства будущих эпизодов. Третий сезон стартует на стриминговом сервисе Prime Video 11 ноября.

Продолжение «Колец власти» вновь будет посвящено Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье. События третьего сезона развернутся спустя несколько лет после второго. Ранее сообщалось, что всего планируется пять сезонов шоу, но рейтинги сериала стремительно падают, что может сказаться на планах авторов.

