Вышла 007: First Light — новая игра про Джеймса Бонда от авторов Hitman

27 мая состоялся релиз 007: First Light — новой игры про Джеймса Бонда. Проект уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

First Light рассказывает о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.

Разработчиками игры выступила студия IO Interactive, известная по знаменитой серии Hitman. 007: First Light официально недоступна в российском регионе Steam. При этом в проекте присутствует русский перевод в виде субтитров.

