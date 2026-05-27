В EA Sports FC 26 выйдет патч с ЧМ-2026, Пеле и новыми эволюциями — все детали

Компания Electronic Arts анонсировала большой ивент в EA Sports FC 26, приуроченный к чемпионату мира по футболу — 2026. Уже 28 мая в спортивном симуляторе начнётся виртуальный ЧМ-2026, в котором смогут принять участие 53 лицензированные сборные . Некоторые формы и другую атрибутику команд начнут обновлять с 4 июня.

Поучаствовать в виртуальном ЧМ-2026 смогут все владельцы EA Sports FC 26 — механика проведения и система выбывания будут схожи с будущим турниром.

Все команды на ЧМ-2026 в FC 26 Фото: EA

С 4 июня в режиме Ultimate Team также стартует новый сезон поддержки, приуроченный к грядущему чемпионату мира. В игру добавят обычную версию Пеле, которого можно будет развить в трёх направлениях: форвард, атакующий полузащитник или фланговый нападающий. После улучшения футболист получит рейтинг 93 и три игровых стиля+.

С выходом апдейта в FC 26 также переработают систему эволюций. Игроки смогут отменить улучшения с карточек, вернув их к прежнему состоянию, с возможностью продать их на торговой площадке. При этом можно будет убрать как все эволюции, так и самую последнюю. Что касается игровых стилей, то геймеры смогут применять любые из них самостоятельно во вкладке «Лаборатории».

Отмена эволюций Джуда Беллингема в FC 26 Фото: EA

Также 4 июня в игру добавят Токены — новую систему наград. С помощью новой валюты можно будет получать те или иные наборы, карточки футболистов с высоким рейтингом и другие бонусы. Еженедельно можно будет получить до 1000 токенов в самых разных режимах: от RIvals до Champions и Squad Battles.

Наконец, авторы введут некоторые изменения в игровой процесс FC 26. Разработчики ослабят плейстайл «Борьба+», позволяющий футболистам с лёгкостью отталкивать противника. Игровой стиль перестанет быть столь полезен: футболисты с высоким показателем силы смогут продолжать бежать с мячом даже после толчка соперника. Авторы также улучшат отбор у игроков с высоким показателем защиты, а командный прессинг значительно ослабят.