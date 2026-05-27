Аниме «Дорохедоро» получит третий сезон

Компания Toho сообщила, что популярное аниме «Дорохедоро» получит третий сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна.

Новость о продлении появилась в день выхода финального эпизода второго сезона. Премьера 11-й серии состоялась 27 мая на стриминговых сервисах Netflix и Crunchyroll.

«Дорохедоро» рассказывает о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов в мрачном городе Дыра, пытаясь вернуть себе память и человеческий облик. Во втором сезоне герою приходится столкнуться с опасной бандой Крестоглазых. Автором сериала выступил Юитиро Хаяси, работавший над популярным аниме «Атака титанов». Проект высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8 баллов из 10.

Каким получился второй сезон «Дорохедоро»:
Кишки, пельмени и магия: как вернулось аниме «Дорохедоро»
