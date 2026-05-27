На YouTube появилась маркировка ИИ-видео

Владельцы видеохостинга YouTube заявили об изменениях в политике платформы. Теперь площадка начнёт маркировать видео, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Разработчики внедрили систему, которая отслеживает ИИ-контент и автоматически его помечает. Авторы роликов смогут оспорить ошибочную идентификацию, если докажут, что не использовали нейросети при создании видео. Сама метка будет появляться в блоке с названием.

При этом новые правила начнут действовать только для фотореалистичного контента, чтобы пользователи не были обманутыми. В анимационных роликах отметка сохранится в описании.

Ранее глава YouTube Нил Мохан заявил, что владельцы платформы будут бороться с «мусорным» ИИ-контентом. Авторы уже блокировали каналы, где было много видео, сделанных с помощью нейросетей.

