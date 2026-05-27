Второй сезон мультсериала «Люди Икс ’97» стартует 1 июля — трейлер

Студия Marvel раскрыла дату премьеры второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97». Продолжение супергеройского шоу стартует на стриминговом сервисе Disney+ 1 июля. Авторы также представили трейлер проекта.

Второй сезон расскажет о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

Мультсериал «Люди Икс ’97» стартовал 20 марта 2024 года на Disney+ — это продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда мутантов под названием Люди Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс. Зрители высоко оценили шоу: на агрегаторе IMDB оно получило 8,7 балла из 10. Кроме того, сериал уже продлили на третий сезон.