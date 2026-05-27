В Москве прошла светская премьера спортивной комедии «Мечтать не вредно»

В Москве состоялась светская премьера фильма «Мечтать не вредно». Мероприятие, посвящённое французской комедии, прошло в кинотеатре «Иллюзион».

Фото: Capella Film

На светскую премьеру пришли звёзды кино, а также российские спортсмены. Среди них также был руководитель любительской баскетбольной лиги АБЛ Андрей Тупицин, который похвалил картину в своём выступлении.

Комедия «Мечтать не вредно» – это вдохновляющая история, рассказанная красиво и с отличным юмором. Такое кино заряжает силой совершать действительно значимые поступки.

«Мечтать не вредно» выйдет в российском прокате уже 28 мая. Картина рассказывает о двух парнях, которые разочаровываются в жизни. Они оба увлечены баскетболом и в один момент решают стать спортивными агентами. Лента создана при участии Николя Дюваль-Адассовски — продюсера культовой комедии «1+1».