Steam Deck OLED резко подорожал из-за дефицита памяти

Компания Valve объявила о крупном подорожании портативной консоли Steam Deck OLED. Цены на устройства уже изменились в официальном магазине.

За версию с 512 гигабайтами памяти теперь просят $ 789 вместо $ 550. Модель с 1 терабайтом обойдётся в $ 949 — ранее цена на консоль составляла $ 649.

Steam Deck дорожает уже второй раз за год, однако сейчас стоимость выросла слишком резко. Причиной подорожания Valve назвала рост цены на память и накопители. Разработчики отметили, что новые условия отражают текущие «цены компонентов и другие глобальные проблемы отрасли в целом». Ранее компания предупреждала, что устройства исчезнут с продажи в некоторых регионах, но теперь они вновь доступны для покупки.