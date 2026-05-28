Новые сезоны «Людей Икс ’97» планируют выпускать ежегодно

В интервью Entertainment Weekly создатели мультсериала «Люди Икс ’97» рассказали, что планируют выпускать новые сезоны шоу ежегодно. Цель авторов — как можно сильнее сократить ожидания между сезонами.

Мультсериал «Люди Икс ’97» стартовал 20 марта 2024 года на Disney+ — это продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда мутантов под названием Люди Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

Второй сезон расскажет о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

Продолжение стартует 1 июля на Disney+.