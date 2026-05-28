В России официально вышел фильм «Майкл» про Майкла Джексона
Поделиться
Сегодня состоялась долгожданная многими премьера. В России официально вышел фильм «Майкл» про Майкла Джексона. Его можно посмотреть во многих городах страны с профессиональным дубляжом.
«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.
Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».
Комментарии
- 28 мая 2026
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 27 мая 2026
-
21:09
-
20:57
-
20:26
-
19:55
-
19:24
-
19:10
-
18:39
-
18:30
-
18:17
-
17:55
-
17:31
-
17:11
-
16:45
-
16:29
-
15:59
-
15:14
-
14:57
-
14:36
-
14:09
-
13:52
-
13:36
-
13:23
-
12:57
-
12:55
-
12:42
-
12:14
-
11:44
-
11:31
-
10:36
-
10:01