Триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном в главной роли.

Сюжет ленты рассказывает о счастливых молодожёнах Даше и Саше, которые отправляются в большое свадебное путешествие. Но судьба вносит свои коррективы — во время прыжка с парашютом пилотом оказывается Артём – бывший Даши. Когда самолёт терпит крушение, все трое прыгают без подготовки. Герои чудом остаются в живых, но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров.

В ленте также снялись Тина Стойилкович («Оффлайн») и Степан Белозёров («Лёд 3»). Режиссёром выступил Алексей Ионов.