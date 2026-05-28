Вышел второй сезон сериала «Времена года» со Стивом Каррелом
Поделиться
Сегодня на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Времена года». Для просмотра доступны все восемь эпизодов. К сожалению, сам Netflix до сих пор не работает в России, посмотреть из страны стриминг нельзя.
Первый сезон из восьми эпизодов вышел весной прошлого года и основан на одноимённом художественном фильме 1980-х режиссёра Алана Альды, который также сыграл в нём главную роль. Сериал рассказывает о группе из шести друзей, которые вместе отправляются в отпуск, но сталкиваются с личными проблемами.
Главные роли вновь сыграли Стив Карелл, Тина Фей, Уилл Форте, Марко Калвани, Эрика Хенингсен и Колман Доминго.
Комментарии
- 28 мая 2026
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 27 мая 2026
-
21:09
-
20:57
-
20:26
-
19:55
-
19:24
-
19:10
-
18:39
-
18:30
-
18:17
-
17:55
-
17:31
-
17:11
-
16:45
-
16:29
-
15:59
-
15:14
-
14:57
-
14:36
-
14:09
-
13:52
-
13:36
-
13:23
-
12:57
-
12:55
-
12:42
-
12:14
-
11:44