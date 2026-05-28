Началась озвучка персонажей фильма «Соник 4 в кино»

Бен Шварц, озвучивающий Соника во франшизе «Соник в кино», объявил, что озвучка четвёртой картины стартовала. Сами съёмки закончились давно, а вот персонажей озвучивать только начали.

Детали сюжета будущей ленты всё ещё неизвестны. Ожидается, что в продолжении вернутся основные персонажи вселенной от Соника до Шэдоу и Роботника.

Премьера «Соника в кино 4» состоится 19 марта 2027 года. К своим ролям вернутся Киану Ривз («Джон Уик»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Бен Шварц («Постановка») и Джеймс Марсден («Люди Икс»). В фильме также сыграют Бен Кингсли («Остров проклятых») и Ник Офферман («Одни из нас»). Помимо этого, Роботника вновь исполнит Джим Керри.

