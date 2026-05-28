Николас Кейдж действительно обсуждал участие в пятом сезоне «Настоящего детектива»

В августе 2025 года источники издания Variety рассказали, что Николас Кейдж рассматривался на главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива». Теперь информацию подтвердил сам актёр.

По его словам, он на самом деле обсуждал этот вопрос, но пока никакого утверждения его на роль не было.

Давно ничего о этом не слышал. Я ни на что не подписывался, просто разговаривали.

Подробности держатся в строжайшем секрете, но ранее в этом году стало известно, что действие пятого сезона будет происходить в Нью-Йорке, в бухте Джамейка. Кто ещё может сыграть в картине, не раскрывают. Работу над новыми сериями возглавляет Исса Лопес, которая была шоураннером четвёртого сезона проекта.