В Marathon можно будет поиграть бесплатно со 2 по 9 июня

Bungie объявила, что сделает Marathon временно бесплатным. Экстракшен-шутер будет доступен каждому желающему в период со 2 по 9 июня на всех платформах.

Важно — владельцам PS5, которые захотят поиграть в бесплатный период, не нужна активная подписка PS Plus.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. Цель — отправляться на вылазки, собирать ресурсы и улучшать своих Бегунов.

Экстракшен-шутер вышел 5 марта на PS5, Xbox Series и ПК.