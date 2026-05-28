Начались съёмки сказки «Незнайка» от режиссёра «Чебурашки» — премьера в 2028 году

Первый канал, студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START объявили о старте производства фильма «Незнайка». Съёмки семейного приключения займут несколько месяцев, а премьера ленты состоится 1 января 2028 года.

Будущая картина выступит экранизацией произведений Николая Носова. Сюжет фильма расскажет об озорном и любопытном мечтателе Незнайке, который отчаянно стремится быть полезным и значимым, но из-за своей беспечности постоянно попадает в неприятности. После череды неудач Незнайка оказывается в новом городе, где его по ошибке принимают за гениального изобретателя, герой впервые в жизни ощущает признание.

Режиссёром фильма выступит Дмитрий Дьяченко, постановщик «Чебурашки» и «Последнего богатыря». Главные роли в ленте сыграют Леонид Басов («Пальма»), Сергей Лавыгин («Чебурашка»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Даяна Гудз («Радар») и другие актёры.

