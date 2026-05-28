Комедия «Очень страшное кино 6» будет фильмом для взрослых

Сеть американских кинотеатров AMC раскрыла возрастной рейтинг фильма «Очень страшное кино 6» — продолжения знаменитой франшизы, пародирующей современные хорроры. Ленту можно будет посмотреть лицам старше 17 лет (R) из-за обилия нецензурной лексики, насилия и сексуальных тем. Хронометраж фильма составит 1 час 35 минут, мировая премьера состоится 5 июня.

Таким образом, авторы шестой части вновь вернулись к рейтингу «18+» — впервые со времён второго фильма. Всё дело в том, что с третьей части картины создавались с подростковым рейтингом «13+» для привлечения более широкой аудитории.

«Очень страшное кино 6» вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте вновь будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

Главные роли в продолжении исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой»), Марлон Уайанс («Без чувств») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Майкл Тиддес — автор комедии «Дом с паранормальными явлениями».

