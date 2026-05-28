LG готовится уйти с рынка телевизоров с продажей бизнеса — СМИ

Корейская компания LG планирует уйти с рынка телевизоров. Об этом сообщает местное издание EBN.

По данным источников, недавно представители LG посетили Китай, где встретились с руководством компании Hisense для обсуждения сделки по продаже части своего бизнеса. По предположению журналистов, после возможного соглашения в LG сосредоточатся на развитии ОС webOS, автомобильных систем и софте для компьютерных мониторов. В обеих корпорациях пока не комментировали информацию.

LG — один из мировых лидеров по производству телевизоров. Компания занимает четвёртое место в мире по общему объему поставок, уступая лишь Samsung, TCL и самой Hisense. При этом корейская компания контролирует почти половину глобального рынка флагманских OLED-телевизоров и производит OLED-панели в том числе для мониторов и смартфонов.

Интересно, что ранее похожую сделку заключила компания Sony. Японская корпорация передала права на производство телевизоров под собственным брендом китайскому бренду TCL — теперь она отвечает за полный цикл создания устройств.

