Про Мориарти из «Шерлока Холмса» снимут мрачный сериал от авторов «Гангстерленда»

Кинокомпания Archery Pictures («Гангстерленд») объявила о старте производства сериала «Мориарти». У мрачного детективного проекта по мотивам произведений о Шерлоке Холмсе пока нет даже примерной даты выхода.

Будущий сериал будет посвящён профессору Мориарти — главному противнику Шерлока Холмса и гению криминального мира Лондона. Авторы планируют переизобрести героя — в будущей ленте он будет помогать полиции с расследованием дел криминальных коллег, параллельно скрывая свою истинную личность.

Сценаристами сериала выступят Крис Корнуэлл («Открытие ведьм») и Оливер Лансли («Куда пропала Ванда»). Каким будет актёрский состав и кто сыграет самого Мориарти, пока неизвестно.

