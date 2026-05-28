УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
«Лучший фильм Спилберга за 20 лет». Первые критики хвалят «День разоблачения» про НЛО

Комментарии

Уже 12 июня состоится премьера фильма «День разоблачения» — новой работы режиссёра Стивена Спилберга. Лента постановщика расскажет о вторжении инопланетян на Землю, которое окажется для человечества внезапным откровением.

В конце мая в США прошли первые показы фильма для журналистов — сразу после сеанса они поделились своими впечатлениями в соцсетях. В целом картина очень понравилась зрителям — особенно они хвалят игру Эмили Блант, общее ощущение таинственности и музыку Джона Уильямса.

Что пишут в первых обзорах фильма «День разоблачения»

Мне очень понравился «День разоблачения». Это американские горки, где сочетаются погоня, любовная история и тайна. И всё это окутано научно-фантастическим ощущением. Это лучший фильм Спилберга за последние 20 лет, наполненный той самой магией, которая делает его фильмы особенными. Эмили Блант просто невероятна.
Я мог бы долго рассказывать, что мне понравилось в «Дне разоблачения», но мне повезло посмотреть фильм без какого-либо знания сюжета, настоятельно рекомендую вам сделать то же самое. Не смотрите трейлеры. Единственное, что скажу: Эмили Блант невероятная. Знаю, что летние блокбастеры обычно не получают внимания в наградном сезоне, но когда люди увидят её игру в этом фильме…
«День разоблачения» абсолютно невероятен! Это нечто особенное. Я ловила каждое слово, заворожённая сюжетом, пока разворачивались события. Музыка идеально поднимает каждую сцену на новый уровень. Частично нечто загадочное, частично «Сумеречная зона», в итоге это что-то совершенно новое. В конце я даже прослезилась. Вау.
Я не помню, когда в последний раз мне так понравился фильм Спилберга как «День разоблачения». Это захватывающий, смешной, очень эмоциональный и безупречно сыгранный фильм (особенно поражает Эмили Блант).

Полноценные обзоры «Дня разоблачения» появятся за несколько дней до мировой премьеры фильма.

