«Один из лучших супергеройских сериалов». Зрители хвалят «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем

27 мая состоялась премьера сериала «Паук-Нуар» — супергеройского шоу, с Николасом Кейджем («Собиратель душ») в главной роли. Многие зрители уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести.

Сериал хвалят за жестокую и мрачную атмосферу, благодаря которой супергеройская история превращается в настоящий детектив. Отдельно отмечают выдающуюся работу Николаса Кейджа — пишут, что по актёру видно, какое удовольствие он получает от главного героя. Ругают ленту за слишком слабую графику и плохую операторскую работу.

Что пишут зрители про сериал «Паук-Нуар»:

Николас Кейдж полностью вжился в своего персонажа. Мне понравилась каждая сцена с его участием. Сериал воспринимается как нечто серьёзное, а не просто набор боевых сцен.

«Паук-Нуар» — это, без сомнения, один из лучших супергеройских сериалов, которые я смотрел за последние годы. Николас Кейдж абсолютно вжился в роль и показал одну из самых крутых работ в своей карьере. Здесь прекрасно всё: атмосфера, музыка и детектив.

Потрясающе увлекательный сериал. Старомодная и жёсткая атмосфера, снятая в современном качестве, создаёт восхитительный тон, достойный просмотра.

«Паук-Нуар» полностью оправдывает своё название: мрачная детективная история о супергерое, разворачивающаяся в тёмных переулках, джазовых барах и залитых дождём улицах.

Очень разочарована этим сериалом. Не понимаю, почему он кажется таким дешёвым и снятым наспех. Как будто они сделали всего один дубль. Диалоги часто плоские, а с Николасом Кейджем определённо что-то не так. Куда пропал тот великий актёр — неизвестно.

Все восемь эпизодов «Паука-Нуара» уже доступны на стриминговом сервисе Prime Video. Сериал рассказывает историю стареющего частного детектива из Нью-Йорка 1930-х, который вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.