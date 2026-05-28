Стартовал третий сезон сериала «Фишер» с Александром Петровым — вышел первый эпизод

28 мая состоялась премьера третьего сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Инквизитор». Продолжение картины с Александром Петровым уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» — сейчас доступен первый эпизод.

Сюжет третьего сезона рассказывает о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Довольно быстро следователи выясняют, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а все следы ведут к загадочной девушке-маугли, которая выросла в тайге.

Главную роль в продолжении сыграл Александр Петров — звезда «Горыныча» и «Камбэка» воплотил следователя Терехова. Вместе с ним в проекте также снялись Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита») и Полина Гухман («Москва слезам не верит: Всё только начинается»).