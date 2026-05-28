Фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» вышел в кинотеатрах России

22 мая состоялась мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — новой ленты по вселенной «Звёздных войн». Спустя шесть дней после запуска в СНГ лента также появилась в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции хоррор добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 30 мая.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона «Мандалорца». Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (лидер Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына Джаббы Хатта.