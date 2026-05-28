Автору хоррора «Обсессия» вслепую предложили $ 10 млн за его следующий фильм

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что после успеха хоррора «Обсессия» режиссёру Карри Баркеру начали поступать крупные предложения от голливудских компаний. Так, одна из студий решила купить следующий фильм постановщика за $ 10 млн.

По данным СМИ, компания готова была приобрести права на будущую картину Баркера, даже не зная, о чём она будет. При этом режиссёр пока не может принять предложение, ведь уже заключил эксклюзивную сделку с компаниями Blumhouse и Atomic Monster.

Следующим проектом Карри Баркера станет фильм ужасов Anything but Ghosts про призраков — съёмки ленты уже завершились. Главную роль исполнил звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол. Постановщик также снимет перезапуск «Техасской резни бензопилой» для студии А24.