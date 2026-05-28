Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автору хоррора «Обсессия» вслепую предложили $ 10 млн за его следующий фильм

Автору хоррора «Обсессия» вслепую предложили $ 10 млн за его следующий фильм
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что после успеха хоррора «Обсессия» режиссёру Карри Баркеру начали поступать крупные предложения от голливудских компаний. Так, одна из студий решила купить следующий фильм постановщика за $ 10 млн.

По данным СМИ, компания готова была приобрести права на будущую картину Баркера, даже не зная, о чём она будет. При этом режиссёр пока не может принять предложение, ведь уже заключил эксклюзивную сделку с компаниями Blumhouse и Atomic Monster.

Следующим проектом Карри Баркера станет фильм ужасов Anything but Ghosts про призраков — съёмки ленты уже завершились. Главную роль исполнил звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол. Постановщик также снимет перезапуск «Техасской резни бензопилой» для студии А24.

Каким получился фильм ужасов «Обсессия»:
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android