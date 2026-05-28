Часами не выходил на съёмки. Детали увольнения Тома Харди из сериала «Гангстерленд»
Издание The Hollywood Reporter раскрыло детали увольнения актёра Тома Харди из сериала «Гангстерленд». Согласно источниками СМИ, артист долгое время конфликтовал с продюсерами криминального шоу.

Журналисты также отметили, что Харди часами мог не выходить из своего трейлера, заставляя других звёзд проекта ждать начала съёмок. Таким образом, он показывал своё доминирование над исполнителями главных ролей Пирсом Броснаном и Хелен Миррен.

При этом в издании сообщили, что судьба Харди в третьем сезоне пока не решена. Всё потому, что проект пока официально не продлили. Если производство продолжения одобрят, то съёмки должны стартовать в сентябре.

Ранее СМИ сообщали, что Том Харди был уволен из третьего сезона «Гангстерленда». Артист якобы часто опаздывал на съёмки и пытался изменять диалоги в сценарии.

