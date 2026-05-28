В России студенты предпочитают бюджетные ноутбуки — исследование

Компания TECNO провела исследование о выборе ноутбуков среди российских студентов. Опрос прошёл среди тысячи учащихся в возрасте от 17 до 26 лет.

Большинство студентов (58%) предпочитают, чтобы устройства были компактными и лёгкими. По дизайну и внешнему виду ноутбуки выбирают 52% опрошенных. В тройку лидеров среди качеств гаджета вошла автономность компьютера (45%). Производительность и мощность видеокарты назвали важными только 14% учащихся.

Исследование также показало, что чаще всего для студентов ноутбуки покупают именно родители (41%). Среди опрошенных 34% скидываются на гаджет вместе с детьми. Сами приобретают портативные компьютеры только 19% учащихся, а 6% берут устройство в рассрочку или кредит.

Большинство студентов (64%) рассчитывают купить ноутбук стоимостью до 60 тыс. рублей. При этом 23% предпочитают устройства до 40 тыс. рублей, а 21% — до 80 тыс. рублей. Покупать компьютеры за 100 тыс. рублей готовы только 6% опрошенных.