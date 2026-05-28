Кооператив и правки баланса: детали поддержки Heroes of Might and Magic: Olden Era

Студия Unfrozen раскрыла детали предстоящих обновлений для Heroes of Might and Magic: Olden Era. «Дорожную карту» разработчики опубликовали на официальной странице игры в Steam.

В третьем квартале 2026 года в проекте появится режим командной игры — функция позволит сражаться с другими пользователями или с ботами вместе с друзьями. Вместе с обновлением расширится и генератор случайных карт, который будет менять размер локаций перед началом партии. Авторы также изменят баланс навыков героев.

До конца 2026 года разработчики расширят параметры и функции подбора игроков. Кроме того, авторы переработают систему подклассов и добавят режим наблюдателя, чтобы можно было смотреть матчи других пользователей.

Третьим этапом обновлений станет путь к полноценному выходу игры из раннего доступа. Апдейт принесёт в проект возможность изучать другой уровень карты, а также новых нейтральных существ восьмого уровня и режим повышенной сложности для кампании. После этого состоится релиз полной версии Olden Era, где появятся второй и третий сюжетные акты, роуглайк режим и новые достижения в Steam. Дату выхода игры из раннего доступа разработчики пока не раскрывают.