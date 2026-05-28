Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер исторической драмы «Отечество» со звездой «Проекта «Конец света» — выход осенью

Трейлер исторической драмы «Отечество» со звездой «Проекта «Конец света» — выход осенью
Комментарии

Кинокомпания MUBI представила трейлер фильма «Отечество». Историческая драма выйдет в мировом прокате осенью.

Видео доступно на YouTube-канале MUBI. Права на видео принадлежат MUBI.

Лента рассказывает о знаменитом немецком писателе Томасе Манне. По сюжету он путешествует по послевоенной Германии вместе со своей дочкой, изучая мир после кошмарной войны. Изначально драма вышла на Каннском кинофестивале, где получила восторженные отзывы от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 94% обозревателей.

Главную роль исполнила звезда фильма «Проекта «Конец света» Сандра Хюллер. В картине также снялись Анна Маделей («Залечь на дно в Брюгге»), Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»), Йоанна Кулиг («Холодная война») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Павел Павликовский — автор фильмов «Москва-Петушки» и «Путешествие с Жириновским».

О другом популярном фильме:
Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android