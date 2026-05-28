Каскадёры повторили «прыжок веры» из Assassin's Creed в реальной жизни — видео

Компании Ubisoft и Red Bull Gaming сняли видео, где каскадёры повторили знаменитый «прыжок веры» из игровой серии Assassin's Creed. Ролик авторы опубликовали на официальном YouTube-канале разработчиков.

На видео атлеты Доминик ди Томмазо и Лилу Рюэль прыгают сначала в воду и песок, а следом — в каноничный стог сена. Каскадёры зафиксировали мировой рекорд — до них никто не совершал подобный прыжок с высоты 18 метров.

Акция приурочена к предстоящему ремейку Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced, который выйдет 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. В новой игре разработчики полностью обновили графику и создали совершенно новую боевую систему: авторы сделали больший уклон в парирования и скрытые устранения противников.