Каскадёры повторили «прыжок веры» из Assassin's Creed в реальной жизни — видео

Компании Ubisoft и Red Bull Gaming сняли видео, где каскадёры повторили знаменитый «прыжок веры» из игровой серии Assassin's Creed. Ролик авторы опубликовали на официальном YouTube-канале разработчиков.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежа Ubisoft.

На видео атлеты Доминик ди Томмазо и Лилу Рюэль прыгают сначала в воду и песок, а следом — в каноничный стог сена. Каскадёры зафиксировали мировой рекорд — до них никто не совершал подобный прыжок с высоты 18 метров.

Акция приурочена к предстоящему ремейку Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced, который выйдет 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. В новой игре разработчики полностью обновили графику и создали совершенно новую боевую систему: авторы сделали больший уклон в парирования и скрытые устранения противников.

О предстоящем ремейке Black Flag:
Первый ремейк в истории Ubisoft. Все подробности Assassin's Creed Black Flag Resynced
