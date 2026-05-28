Анонс Call of Duty: Modern Warfare 4 — релиз 23 октября

Компания Activision анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4. Продолжение серии шутеров выйдет 23 октября. Авторы также представили трейлер проекта.

События проекта развернутся в том числе на Корейском полуострове. Шутер станет прямым продолжением Modern Warfare 3 и расскажет о новых приключениях знакомых героев. В предстоящей игре капитан Прайс уйдёт со службы и за ним начнёт охотится Гоуст.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2 — предзаказы уже стартовали. Авторы также рассказали, что среди локаций в игре будут Мумбай, Нью-Йорк, Париж и Россия. Разработчики пообещали, что кампания в игре линейная и не требует постоянного подключения к сети.