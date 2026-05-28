Call of Duty: Warzone закроют на PS4 и Xbox One

Компания Activision объявила о закрытии онлайн-игры Call of Duty: Warzone на PlayStation 4 и Xbox One. Шутер нельзя будет скачать на консоли уже с 4 июня.

Разработчики рассказали, что с 25 июня в игре отключат магазин и микротранзакции. Полностью закроют доступ к онлайну до конца 2026 года, когда выйдет первый сезон для нового шутера Modern Warfare 4.PlayStation 4 и Xbox One.

Call of Duty: Warzone вышел на PlayStation 4, Xbox One и ПК в 2020 году. Проект представляет собой многопользовательскую королевскую битву, где в сражениях могут участвовать до 150 игроков. Ранее Activision закрыла мобильную версию шутера под названием Warzone Mobile.

