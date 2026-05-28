Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Человек-паук: Новый день» будет приземлённым — в духе трилогии с Тоби Магуайром

Фильм «Человек-паук: Новый день» будет приземлённым — в духе трилогии с Тоби Магуайром
Комментарии

Издание Empire взяло интервью у президента студии Marvel Кевина Файги. Он рассказал о предстоящем фильме «Человек-паук: Новый день».

По словам руководителя киновселенной, картина по духу будет напоминать культовую трилогию с Тоби Магуайром в роли Питера Паркера. Главный герой в новой ленте ведёт одинокий образ жизни, слушает полицейское радио и с ответственностью пользуется силами.

Он занимается типичным делом Человека-паука: живёт в довольно грустной маленькой квартире, слушает полицейское радио и использует свою огромную силу ответственно.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

О другом популярном фильме:
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android