Фильм «Человек-паук: Новый день» будет приземлённым — в духе трилогии с Тоби Магуайром

Издание Empire взяло интервью у президента студии Marvel Кевина Файги. Он рассказал о предстоящем фильме «Человек-паук: Новый день».

По словам руководителя киновселенной, картина по духу будет напоминать культовую трилогию с Тоби Магуайром в роли Питера Паркера. Главный герой в новой ленте ведёт одинокий образ жизни, слушает полицейское радио и с ответственностью пользуется силами.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.