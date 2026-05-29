«Джон Рэмбо» выйдет в зарубежный прокат 4 июня 2027 года
Зарубежная премьера «Джона Рэмбо», приквела «Рэмбо», состоится 4 июня 2027 года. Съёмки картины длились в течение нескольких месяцев на острове в Таиланде.
«Джон Рэмбо» выступит приквелом к знаменитой серии боевиков с Сильвестром Сталлоне. Картина расскажет о молодости главного героя франшизы, который отправляется на войну во Вьетнаме.
Главную роль исполнит Ноа Сентинео, известный по «Под огнём», «Всем парням, которых я любила» и «Реруту». Режиссёром выступил Ялмари Хеландер, режиссёр «Бессмертного». Ранее стало известно, что роль майора Траутмана сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор.
