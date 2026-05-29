Появилась пара новых кадров фильма «Человек-паук: Новый день»

Издание Empire поделилось парочкой свежих кадров фильма «Человек-паук: Новый день». На первом можно увидеть Паучка, а на втором — Питера Паркера, который смотрит на паутину.

Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж, которого сыграет звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля.