Тома Харди не уволили из «Гангстерленда», с ним хотят договориться о дальнейшей работе
Около недели назад стало известно, что в третьем сезоне «Гангстерленда» не появится Том Харди. Сообщалось, что актёра уволили якобы из-за его дурного поведения и споров со сценаристами.

Если верить источникам Variety, актёра не уволили окончательно. Продюсеры шоу хотят договориться с ним и прийти к компромиссу, чтобы продолжать работу над шоу. Создатели сериала понимают, что без ключевого актёра у продолжения мало шансов на успех.

Боевик Гая Ричи рассказывает историю о двух враждующих семьях, чьи предприятия размещены по всему миру. Том Харди сыграл роль Гарри да Соузы — преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Хелен Миррен и Пирс Броснан исполнят роли глав преступной семьи Харриганов – Мейв и Конрада.

