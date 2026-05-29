У шоураннера «Паука-Нуара» была свобода выбора злодеев для сериала

Шоураннер «Паука-Нуара» Орен Узиэль рассказал о свободе, которая была у него во время работы над проектом. Он мог выбрать любых злодеев из комиксов Marvel, чтобы добавить их в свой сериал.

На примере Песочного человека он объявил, что очень здорово показать в шоу такого персонажа, поскольку он не простой злодей, а сломанный человек со своими слабостями.

Здорово иметь возможность воплотить персонажа, который очень трагичный. Он страдает от своих же сил, которые даруют ему невероятную мощь.

«Паук-Нуар» рассказывает историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Все серии доступны на Amazon Prime Video.

