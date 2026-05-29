Стартовал сериал «Звёздный городок» по «Ради всего человечества»

Сегодня на Apple TV начал выходить сериал «Звёздный городок» по «Ради всего человечества». Можно посмотреть две серии из восьми. Финальная выйдет 10 июля.

Сюжет «Звёздного городка» разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР первым совершил полёт на Луну. Авторы сериала обещают показать зрителям «захватывающий параноидальный триллер», который покажет жизнь советских космонавтов.

Главные роли исполнили Рис Иванс («Дом Дракона»), Анна Максвелл Мартин («Джейн Остин»), Агнес О'Кейси («Волчий зал») и другие актёры. Создателями проекта выступили Мэтт Уолперт и Бен Недиви — авторы «Ради всего человечества».