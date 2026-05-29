Второй сезон сериала «Отпечатки» запущен в работу — в нём сыграет Иван Янковский

Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявил о старте работы над вторым сезоном детективного триллера «Отпечатки». Он получит название «Отпечатки. Киллер».

Новый сезон не будет продолжением первого. Проект будет развиваться как вертикальная франшиза с новым сюжетом и новыми героями.

Авторами сценария выступают создатели сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссёром сериала также станет Кальварский, а главную роль в нём исполнит Иван Янковский. В первом сезоне ключевую роль сыграла Оксана Акиньшина.

Первый сезон «Отпечатков» вышел в онлайн-кинотеатре «КИОН» в апреле и стал одним из самых заметных детективных проектов платформы.