Зак Эфрон сыграет в сериале «Сердце ангела» по роману Уильяма Хьёртсберга

По данным Deadline, Зак Эфрон, известный по трилогии «Классный мюзикл», сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела» по одноимённому роману Уильяма Хьёртсберга.

Джонатан ван Туллекен, наиболее известный по работе над сериалом «Сёгун», как ожидается, срежиссирует несколько эпизодов и выступит исполнительным продюсером. Среди других исполнительных продюсеров — партнёр Бейлин Кейт Сасман из их компании Youngblood Pictures, Марк Тоберофф, Макс Хьортсберг.

Сериал расскажет о бедном нью-йоркском папарацци, который зарабатывает на жизнь поиском и фотографированием людей, которые не хотят, чтобы их нашли. Его нанял таинственный мужчина, чтобы найти пропавшую женщину.

