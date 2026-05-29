Вышел трейлер комедии «Отпуск на всю голову» с Максимом Лагашкиным — премьера 16 июля

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила большой трейлер фильма «Отпуск на всю голову». Комедия с Максимом Лагашкиным выйдет в кинотеатрах России уже 16 июля.

Лента расскажет историю Анны, которая организует свадьбы, но её собственная личная жизнь никак не складывается. Чтобы приободрить больную бабушку, девушка выдаёт коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков – за его родителей. Но всё выходит из-под контроля, когда в события вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные секреты.

Главные роли в ленте сыграли Максим Лагашкин («Аритмия»), Дарья Блохина («Царевна-лягушка 2»), Наталья Бочкарёва («Счастливы вместе»), Наталья Рудова («За пять минут до января») и другие актёры. Режиссёром выступил Карен Арутюнов («Отбросы»).