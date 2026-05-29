Трейлер «Алисы в стране чудес» победил на премии Golden Trailer Awards в США

Кинопремия «Золотой трейлер» (Golden Trailer Awards) ежегодно проходит в США и вручается за достижения в области маркетинга кинопродукции. 28 мая организаторы церемонии назвали победителей 26-й премии за достижения 2025 года.

Так, одним из лауреатов стала российская сказка «Алиса в стране чудес». Картину наградили в категории «Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации». Остальные российские фильмы, включая «Горыныча» и «Волчок», уступили награду в других категориях.

Триумфатором церемонии стал «Проект «Конец света» — фантастика с Райаном Гослингом получила пять наград, включая статуэтку за лучший трейлер 2025 года. По три награды получили «Битва за битвой», «Грешники» и «Орудия».