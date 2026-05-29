В России вышла книга «Запретные техники кино» про знаменитых режиссёров современности

Компания «Бомбора» и издание «Афиша Daily» выпустили совместную книгу «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссёров современности». Физическое издание стало продолжением онлайн-проекта, в котором кинокритики редакции собрали серию разговоров о кино, самой профессии режиссёра и о том, как сегодня меняется киноязык.

В основу книги легли интервью кинокритиков «Афиши Daily» Евгения Ткачёва и Никиты Лаврецкого с российскими и зарубежными режиссёрами современности. Всего в проект вошло 14 бесед с авторами: от Фрэнсиса Форда Копполы («Крёстный отец») до Романа Михайлова («Сказка для старых»), которые «по-разному переосмысливают границы кинематографа, работают с формой, импровизацией, монтажом и актёрской природой кадра».

В книгу в том числе вошли небольшие эссе о каждом режиссёре, а также эксклюзивные фрагменты интервью, которые ранее не публиковались в Сети. Авторы отмечают, что благодаря этому «Запретные техники кино» работают как самостоятельное издание с прикладной ценностью для читателя, который увлекается кинематографом.