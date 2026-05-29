Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Helldivers 2 вышел технический патч — в игру добавили DLSS, FSR и улучшили оптимизацию

Для Helldivers 2 вышел технический патч — в игру добавили DLSS, FSR и улучшили оптимизацию
Комментарии

29 мая студия Arrowhead выпустила большой технический патч для Helldivers 2. Он уже доступен для всех владельцев игры на ПК, PS5 и Xbox Series после двухдневной задержки.

Так, в игру на ПК добавили апскейлеры DLSS 4.5, FSR 3.1.5 и XeSS 3.0 — впервые с релиза в 2024 году. Кроме того, в игре появились настройки NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag 2 для снижения задержки ввода. На консолях PS5 и Xbox Series также добавили FSR 3.1, а более мощная PS5 Pro получила поддержку PSSR 1.0. Из других изменений — функция переменной частоты обновления (VRR), повышенное разрешение (1440p) в режиме «Производительность» и другие нововведения.

Разработчики также улучшили оптимизацию и общее качество картинки на всех платформах, исправили потребление видеопамяти и устранили некоторые баги. В Arrowhead отметили, что это лишь первый шаг по исправлению технического состояния Helldivers 2. Следующий технический патч выйдет летом — он вновь будет направлен на улучшение производительности.

Материалы по теме
В фильме по Helldivers сыграет Джейсон Момоа — премьера 10 ноября 2027 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android