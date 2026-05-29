Стартовал криминальный сериал «Адвокаты» — вышло четыре эпизода

29 мая состоялась премьера сериала «Адвокаты». Криминальное шоу с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кион» — доступны сразу четыре эпизода.

Сюжет проекта рассказывает историю Людмилы — лучшего адвоката фирмы «Юстасс» и одновременно худшего наставника на свете. Однажды её ассистентом становится амбициозный новичок Артём, и теперь обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.

Режиссёрами выступили Анна Пармас («Исправление и наказание») и Леонид Тележинский («Сеструха»). Всего в первый сезон войдёт 12 эпизодов.