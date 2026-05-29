Состоялся релиз Mina the Hollower — самой высокооценённой игры 2026 года от критиков

29 мая состоялся релиз Mina the Hollower — новой игры студии Yacht Club Games. Проект от создателей серии Shovel Knight уже доступен на ПК, PS5, Xbox Series и Switch/Switch 2. Игру также можно купить в российском Steam по цене в 855 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Yacht Club Games. Права на видео принадлежат Yacht Club Games.

Mina the Hollower рассказывает историю землеройки Мины, которая отправляется на сложное задание, чтобы избавить остров от проклятия. На своём пути героиня встретит множество монстров и различных опасностей, справиться с которыми ей поможет смекалка и различное вооружение. Проект выполнен в формате 8-битной графики в стиле консоли Game Boy Color.

Mina the Hollower — самая высокооценённая игра 2026 года на данный момент. На агрегаторе Metacritic проект получил 92 балла: критики хвалят новинку за проработанную боевую систему, большой открытый мир со множеством секретов и упор на исследование локаций в духе Elden Ring и Legend of Zelda.