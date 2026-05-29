Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялся релиз Mina the Hollower — самой высокооценённой игры 2026 года от критиков

Состоялся релиз Mina the Hollower — самой высокооценённой игры 2026 года от критиков
Комментарии

29 мая состоялся релиз Mina the Hollower — новой игры студии Yacht Club Games. Проект от создателей серии Shovel Knight уже доступен на ПК, PS5, Xbox Series и Switch/Switch 2. Игру также можно купить в российском Steam по цене в 855 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Yacht Club Games. Права на видео принадлежат Yacht Club Games.

Mina the Hollower рассказывает историю землеройки Мины, которая отправляется на сложное задание, чтобы избавить остров от проклятия. На своём пути героиня встретит множество монстров и различных опасностей, справиться с которыми ей поможет смекалка и различное вооружение. Проект выполнен в формате 8-битной графики в стиле консоли Game Boy Color.

Mina the Hollower — самая высокооценённая игра 2026 года на данный момент. На агрегаторе Metacritic проект получил 92 балла: критики хвалят новинку за проработанную боевую систему, большой открытый мир со множеством секретов и упор на исследование локаций в духе Elden Ring и Legend of Zelda.

Материалы по теме
Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам
Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android