Сериал Двойная жизнь Ми с Хаметовой (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой
Уже 4 июня состоится премьера сериала «Двойная жизнь Ми». Музыкальное шоу с Миланой Хаметовой расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.

В первый сезон шоу войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать в онлайн-кинотеатре «Иви» и Start, а также покажут на телеканале «Солнце».

Расписание выхода сериала «Двойная жизнь Ми»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 июня
2-я серия4 июня
3-я серия4 июня
4-я серия4 июня
5-я серия4 июня
6-я серия4 июня
7-я серия4 июня
8-я серия4 июня
9-я серия4 июня
10-я серияНеизвестно
11-я серияНеизвестно
12-я серияНеизвестно
13-я серияНеизвестно
14-я серияНеизвестно
15-я серияНеизвестно
16-я серияНеизвестно
17-я серияНеизвестно
