Расписание выхода сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой
Уже 4 июня состоится премьера сериала «Двойная жизнь Ми». Музыкальное шоу с Миланой Хаметовой расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.
В первый сезон шоу войдёт 17 эпизодов — их будут выпускать в онлайн-кинотеатре «Иви» и Start, а также покажут на телеканале «Солнце».
Расписание выхода сериала «Двойная жизнь Ми»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 июня
|2-я серия
|4 июня
|3-я серия
|4 июня
|4-я серия
|4 июня
|5-я серия
|4 июня
|6-я серия
|4 июня
|7-я серия
|4 июня
|8-я серия
|4 июня
|9-я серия
|4 июня
|10-я серия
|Неизвестно
|11-я серия
|Неизвестно
|12-я серия
|Неизвестно
|13-я серия
|Неизвестно
|14-я серия
|Неизвестно
|15-я серия
|Неизвестно
|16-я серия
|Неизвестно
|17-я серия
|Неизвестно
Комментарии