Первые сети 5G запустят в России летом — СМИ

Издание «Известия» сообщило, что власти РФ готовятся запустить первые публичные сети 5G. Информация об этом появилась в материалах Госкомиссии по радиочастотам.

По данным СМИ, доступ к быстрым частотам получат крупные российские операторы, такие как МТС, Т2, «Мегафон» и «Билайн». Запуск планируется уже летом в самых больших городах страны — до конца 2026 года 5G появится в четырёх региональных центрах. До 2030 года власти планируют расширить покрытие сети до 40 городов.

В издании также отметили, что 5G изначально запустят на уже используемых сетях. Это означает, что на смартфонах появится только значок быстрой сети, а реальные изменения будут несущественными.