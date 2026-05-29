Для Path of Exile 2 вышел крупнейший апдейт «Возвращение древних» с бесплатными выходными

29 мая состоялся релиз крупного обновления для игры Path of Exile 2. Апдейт под названием «Возвращение древних» уже доступен всем владельцам экшена на ПК. Кроме того, до 1 июня игра стала временно бесплатной, а на полную версию сделали скидку в 50%.

Сюжет расширения связан с ползучей порчей, которая разрушила континент Рэкласт. Игроки должны найти создателей Третьего эдикта, добравшись до крепости и расправившись с местными врагами. Поможет в этом деле волшебник Дориане.

С выходом патча в Path of Exile 2 появились два класса: это Ходящая среди духов и Мастер боевых искусств. Первая способна приручать зверей и применять способности животных. Мастер может использовать в битве призрачные колокола, а также создавать иллюзии.

Авторы также переработали древо пассивных навыков Атласа, ввели лигу «Руны Альдура», добавили 30 новых карт для исследования, а также ввели специальную систему руководств — отныне можно просто скачать файл сборки, где будет указан рекомендуемый путь по прокачке персонажа. Со всеми деталями патча можно ознакомиться на официальном сайте игры.