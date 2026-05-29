Хоррор «Закулисье реальности» собрал $ 9 млн до премьеры — больше «Крика 7»

29 мая состоялась мировая премьера фильма ужасов «Закулисье реальности». Издание Deadline сообщило, что на предпоказах лента собрала внушительные $ 9 млн.

Картина, чей бюджет составил всего $ 10 млн, смогла продемонстрировать высокий результат ещё до выхода в прокат. «Закулисье реальности» уже собрало больше на предварительных сеансах, чем другой популярный хоррор 2026 года «Крик 7» ($ 7,8 млн). Если фильм продолжит вызывать подобный интерес у зрителей, то он вполне может окупиться за первые выходные.

«Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате 4 июня. Картина выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).

Каким получилось «Закулисье реальности»:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
